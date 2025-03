Rollerfahrer auf der Holzelfinger Steige verunglückt - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, auf der Holzelfinger Steige ereignet hat und erst später angezeigt wurde, sucht das Polizeirevier Pfullingen. Ein 53-jähriger Motorrollerfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Steige aufwärts in Richtung Holzelfingen, berichtet die Polizei. Nach der Abzweigung zum Sportgelände Berg streifte er offenbar die Steinmauer auf der rechten Seite der Fahrbahn. Leicht verletzt setzte er seine Heimfahrt fort. Als er zu Hause zunehmend unter Schmerzen litt, erfolgte die Verständigung des Rettungsdienstes, der den Verletzten zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik brachte.

Weil sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme Hinweise auf vorangegangenen Alkoholgenuss ergaben, wurden zwei Blutentnahmen veranlasst. Den Angaben des Verunglückten zufolge soll ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw ihn an besagter Stelle überholt und dabei geschnitten haben. Zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen sei es nicht gekommen. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07121/9918-0 zu melden. Insbesondere werden zwei unbekannte Autofahrer als Zeugen gesucht, die nach dem Unfall angehalten und sich nach dem Befinden des Rollerfahrers erkundigt haben sollen. (pol)