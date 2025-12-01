Reutlinger Weihnachtsmarkt: Mann klaut Geldkasse eines Standbetreibers

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit Sonntagabend nach dem Diebstahl einer Geldkasse gegen einen noch Unbekannten. Gegen 20.50 Uhr lief ein 57-jähriger Betreiber eines Weihnachtsmarktstandes zu seinem geparkten Pkw in die Krämerstraße, berichtet die Polizei. Auf dem Weg dorthin entwendete ihm ein bislang unbekannter Täter eine Geldkasse mit mehreren hundert Euro und flüchtete im Anschluss zu Fuß. Bei der Verfolgung in Richtung Bismarckstraße verlor der Mann den Flüchtigen aus den Augen.

Auch die sofortige Fahndung mehrerer Streifenwagen führten nicht zur Ergreifung des Diebes. Der Täter wird mit einem dunklen Teint, circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 160 bis 170 Zentimeter groß und kurzen dunklen Haaren beschrieben. Dieser soll eine Hakennase haben. Er trug zur Tatzeit eine gelbe Daunenjacke, eine dunkle Jeanshose sowie helle Schuhe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 071219423333 entgegen. (pol)