Reutlinger Feuerwehr rettet Mann bei lebensbedrohlichen Wohnungsbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Herausfordernde Tage für die Reutlinger Feuerwehr: Nach dem ganztägigen Einsatz beim Großbrand In Laisen am Dienstag musste sie am Donnerstagmorgen zu einem lebensbedrohlichen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Sebastian-Kneipp-Straße ausrücken. Ein Bewohner konnte lebend gerettet werden. Das teilt die Stadt Reutlingen mit.

Der Mann wurde in kritischem Zustand an den Rettungsdienst übergeben und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr und ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Stadtmitte. Atemschutz-Trupps beider Wehren bekämpften das Feuer im Inneren des Gebäudes. Ausbreitung von Rauch im Treppenhaus konnten die Einsatzkräfte verhindern, sodass die anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen während der Löschmaßnahmen ungefährdet verlassen konnten.

Ab 8 Uhr morgens war die Feuerwehr im Einsatz

Nach Abschluss der Löscharbeiten waren die nicht betroffenen Wohnungen wieder gefahrlos nutzbar. »Nach dem Ausbruch des Großbrands am frühen Dienstagmorgen nun ein erneut fordernder Einsatz für die Reutlinger Feuerwehr«, resümierte Feuerwehrkommandant Stefan Hermann, »ich bin froh, dass wir einen Menschen aus Lebensgefahr retten konnten«. Insgesamt waren 24 Kräfte der Feuerwehr Reutlingen ab 8 Uhr morgens im Einsatz. (pm)