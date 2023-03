Reutlinger Feuerwehr übt erneut Einsatz in der Planie

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es sieht alles ziemlich echt aus. Mehrere Feuerwehrautos inklusive Löschfahrzeug und Drehleiter sind vor Ort in der Planie. Es raucht aus einem Gebäude heraus und die Feuerwehrmänner in voller Montur haben alle Hände voll zu tun. Doch es ist kein echtes Feuer, kein wirklicher Brand ist zu bekämpfen: »Wir üben Brandbekämpfung, Personenrettung und technische Hilfeleistung«, erklärt Feuerwehrmann Miran Gorisek.

Dennoch finden sich auch an diesem Montagvormittag einige Schaulustige in der Planie ein und beobachten das Geschehen. Es sieht für sie schon nach einem echten Feuerwehreinsatz aus, als die Drehleiter zum oberen Stockwerk eines Hauses auf dem Heinzelmann-Gelände ausgefahren wird und sich einem Fenster nähert, aus dem dichter Rauch herausqualmt. Die Einsatzkräfte auf der ausgefahrenen Plattform retten eine Person durch das Fenster, alles läuft wie am Schnürchen.

»Wir üben solche Einsatz mehrmals im Jahr, um auch fit für den Ernstfall zu sein und da bietet sich das Heinzelmann-Areal in Reutlingen für uns an«, erläutert Gorisek den bereits zweiten Einsatz dieser Art in diesem Jahr in der Reutlinger Planie. Er sollte noch bis 13 Uhr andauern. (GEA)