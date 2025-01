Reutlingen: Aus Echaz geborgener Mann gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Donnerstagnachmittag ist im Bereich des Frankonenweg in Reutlingen ein 75-Jähriger aus der Echaz geborgen worden. Der Mann starb noch vor Ort, berichtet die Polizei. Eine Zeugin hatte gegen 17 Uhr eine im Wasser treibende Person entdeckt und über Notruf die Polizei verständigt, worauf ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften ausrückte.

Im Bereich des Frankonenweg wurde der Mann von einer Streifenwagenbesatzung aus dem rund einen Meter tiefen Gewässer ans Ufer gebracht. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation durch die Beamten, die vom Rettungsdienst fortgesetzt wurde, starb der Senior. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht. (pol)