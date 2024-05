Reutlingen: Frau bei Unfall von Verkehrszeichen getroffen und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen erlitten. Ersten Ermittlungen nach war ein 27-Jähriger vermutlich gegen drei Uhr mit einer Mercedes-Benz B-Klasse auf der Ringelbachstraße unterwegs und bog nach links in die Steinenbergstraße ab. Hierbei kam er ersten Erkenntnissen nach aufgrund regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Im Anschluss prallte der Pkw des Mannes gegen ein Verkehrszeichen, das abgerissen und weggeschleudert wurde.

Dieses traf anschließend eine 41 Jahre alte Fußgängerin, die auf dem Gehweg unterwegs war. Die Frau erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie im Laufe des Morgens in eine Klinik eingeliefert werden musste. An dem Mercedes war ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden. Aufgrund des beschädigten Verkehrszeichens wurden die Technischen Betriebsdienste der Stadt Reutlingen verständigt. Der Unfall wurde erst im Nachhinein bei der Polizei angezeigt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. (pol)