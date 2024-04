Reutlingen: Erst unter Drogen Unfall gebaut, dann vor Polizisten entblößt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was für hinzugerufene Polizisten wie ein Routine-Unfall aussah, wurde schließlich zu einer filmreifen Festnahme. Zunächst ging es um einen leicht verletzten 27-Jährigen, der am frühen Freitagmorgen in der Reutlinger Egertstraße gegen einen geparkten Pkw gekracht war. Der Mann war kurz nach Mitternacht mit seinem Pedelec auf der abschüssigen Straße in Richtung Kniebisstraße unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 28 gegen einen ordnungsgemäß geparkten BMW knallte.

Bei der Unfallaufnahme reagierte der erkennbar unter Alkohol und Drogeneinfluss stehende Unfallverursacher so aggressiv auf die Polizeibeamten, dass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Bei der erforderlichen Blutentnahme im Krankenhaus beleidigte er die Polizeibeamten und die eingesetzten Sanitäter mit nicht zitierfähigen Schimpfwörtern, wobei er sich sogar nach Abschluss der Maßnahmen vor den Polizeibeamten entblößte. Der 27-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)