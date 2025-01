Reutlingen: Betrunkener auf Rommelsbacher Straße von Auto erfasst und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 40-jähriger Fußgänger ist am Sonntagabend in der Rommelsbacher Straße von Reutlingen angefahren und schwer verletzt worden. Gegen 22.20 Uhr hatte der 40-Jährige wenige Meter vor einer Fußgängerampel unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn betreten, wonach er von einem in Richtung Orschel-Hagen fahrenden VW Tiguan erfasst wurde. Der Fußgänger, bei dem später eine Atemalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille gemessen wurde, stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Sowohl der 18-jährige Tiguan-Lenker als auch seine Mitfahrer im Alter von 17 und 19 Jahren blieben unverletzt. Der Schaden am Tiguan wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (pol)