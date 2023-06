Reifen geplatzt: Unfall mit 60.000 Euro Schaden bei Riederich

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Ein geplatzter Reifen könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagvormittag auf der B312 ereignet hat. Ein 48-Jähriger fuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Ford auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen und kam vermutlich aufgrund des Reifenplatzers zunächst in den Grünstreifen.

In der Folge geriet er mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke, wo er nach circa 40 Meter zum Stillstand kam. Das Fahrzeug war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde unter Zuhilfenahme eines Krans geborgen. Der entstandene Sachschaden wird in der Summe auf circa 60.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (pol)