Reger Kokain-Handel an Betzinger Gaststätte: Mutmaßliche Dealer festgenommen

REUTLINGEN. Unter dem dringenden Verdacht des unerlaubten Drogenhandels sind am Dienstag zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren festgenommen worden. Sie befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Das berichtet die Polizei.

Der Festnahme waren Ermittlungen einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei vorausgegangen, nachdem der 30-Jährige bereits Ende 2022 ins Visier der Kriminalbeamten geraten war. Erste Hinweise, wonach der Mann im Bereich einer Gaststätte in Betzingen rege mit Kokain handeln soll, konnten in der Folge erhärtet werden. Des Weiteren soll er den Handel zumindest zum Teil gemeinsam mit dem 33-Jährigen betrieben haben. Im Anschluss an die am Dienstag erfolgte Festnahme der beiden wurde deren Wohnung durchsucht. Dabei fand und beschlagnahmte die Polizei rund 200 Gramm Kokain.

Die albanischen Tatverdächtigen wurden am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. (pol)