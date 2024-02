Rechtsextreme Graffiti an Mössinger Moschee: Tatverdächtige sind Teenager

Rechtsextreme Schmierereien an der Ensar Moschee Mössingen. FOTO: PRIVAT

REUTLINGEN. Bei der Aufklärung rechtsextremistischer Schmierereien, die am 24. Januar 2024 gegen 18.45 Uhr, an einer Moschee in der Karl-Jaggy-Straße angebracht worden waren, verzeichnen die Kriminalpolizeidirektion Esslingen und der Polizeiposten Mössingen einen raschen Ermittlungserfolg. Zwischenzeitlich konnten zwei minderjährige Tatverdächtige identifiziert werden.

Intensive Ermittlungen, darunter auch die Auswertung von Videoaufzeichnungen, brachte die Beamten auf die Spur eines strafunmündigen 13-Jährigen, der die Gebäudewand besprüht haben soll, während sein 14 Jahre alter Begleiter offenbar Schmiere stand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen, insbesondere zum Motiv der beiden Minderjährigen sind noch nicht abgeschlossen. (pol)