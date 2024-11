Randalierer sorgt in Betzingen für Aufregung und kommt in Polizei-Gewahrsam

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Ein 25 Jahre alter Mann hat am Samstagabend im Reutlinger Ortsteil Betzingen einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenbesatzungen ausgelöst. Der 25 -Jährige befand sich gegen 20 Uhr zunächst im Bürgerhaus Zehntscheuer in der Mußmehlstraße, wo eine Veranstaltung stattfand. Der 25 -Jährige hielt sich hier ungebeten auf, weswegen er durch die Veranstalter aufgefordert wurde, die Zehntscheuer zu verlassen. Der Mann reagierte darauf aggressiv und zeigte sich uneinsichtig. Im weiteren Verlauf beschädigte er mutwillig die Windschutzscheibe eines in der Nähe abgestellten Fahrzeugs, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Eine 24 Jahre alte verängstigte Passantin, welche sich vor dem 25 -Jährigen in Sicherheit bringen wollte, verletzte sich beim Wegrennen ohne Fremdeinwirkung am Bein. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste sie durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Der Randalierer selbst hatte sich noch vor Eintreffen der Streifenbesatzungen in unbekannte Richtung entfernt. Er konnte jedoch etwa eine Stunde später in der Reutlinger Innenstadt festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde im Anschluss einer Fachklinik überstellt. (pol)