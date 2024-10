Radlerin stürzt in Betzingen und verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 82 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Einmündung Im Gässle/ Im Dorf erlitten. Die 82-Jährige wollte kurz nach 8 Uhr von der Straße Im Gässle kommend in Richtung Im Dorf abbiegen.

Dabei übersah sie einen von links kommenden 60-Jährigen auf dessen Fahrrad. In Folge der Kollision stürzte die 82-Jährige. Nach erfolgter medizinischer Erstversorgung wurde die Radfahrerin zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 60 Jahre alte Radfahrer blieb unverletzt. (pol)