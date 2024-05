Radler stürzt in Metzingen bei Pedelec-Bremsmanöver schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mit dem Rettungswagen musste ein Radler nach einem Sturz in Metzingen am Sonntagvormittag ins Krankenhaus gebracht werden. Das teilte die Polizei mit. Der 26-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, war gegen 11.25 Uhr mit seinem Pedelec mittig auf dem Radweg neben den Bahngleisen von Neuhausen herkommend in Richtung Hauffstraße unterwegs. In der aufgrund von Bewuchs schlecht einsehbaren Rechtskurve vor der Hauffstraße kam ihm ein vierjähriges Mädchen ordnungsgemäß auf seinem Fahrrad entgegen.

Beim Erkennen des Kindes bremste der 26-Jährige sein Pedelec so stark ab, dass er über den Lenker hinweg auf die Fahrbahn abgeworfen und schwer verletzt wurde. Das Mädchen, das einen Helm getragen hatte, bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab, kippte um und fiel zum Glück auf den Grünstreifen, sodass es bis auf einen gehörigen Schreck unverletzt blieb. Die Vierjährige konnte nachfolgend mit ihrem Vater, der hinter ihr gefahren war, den Heimweg antreten. Während am Pedelec ein Schaden von etwa 200 Euro entstand, blieb das Fahrrad des Kindes unbeschädigt. (pol)