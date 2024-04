Radler nimmt Auto in Metzingen die Vorfahrt und wird schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Neugreuth in Metzingen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 16.20 Uhr wollte der 21 Jahre alte Radler von der Florianstraße aus die B313 geradeaus in Richtung Obstanlage überqueren. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Peugeot einer 83-Jährigen. Der 21-Jährige wurde auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und auf den angrenzenden Grünstreifen abgeworfen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. (pol)