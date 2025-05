Radler mit manipuliertem E-Bike in Tübingen erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Beamte der Verkehrspolizei Tübingen haben am frühen Freitagmorgen gegen 3.45 Uhr im Mömpelgarder Weg einen auffälligen E-Bike-Fahrer kontrolliert. Es stellte sich schnell heraus, dass die Polizisten den richtigen Riecher hatten, denn das Rad des 31-Jährigen wies offensichtlich erhebliche technische Veränderungen auf, die eine höhere Geschwindigkeit an dem elektrisch angetriebenen Fahrrad der Marke Samebike ermöglichten. In diesem Zusammenhang ermitteln die Beamten nun zusätzlich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 31-Jährigen. (pol)