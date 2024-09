Radler fährt Jungen am Hauptbahnhof Reutlingen an und flüchtet - Zeugenaufruf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht nach einem Unfall am Sonntagabend am Hauptbahnhof in Reutlingen. Gegen 19.45 Uhr war dort ein zwölf Jahre alter Junge, der neben dem Bahnhofsgebäude auf dem Gehweg stand, von einem aus dem Listpark kommenden, bislang unbekannten, männlichen Pedelec-Fahrer, angefahren worden. Das berichtet die Polizei. Durch die Kollision stürzte der Zwölfjährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um den Jungen zu kümmern, flüchtete der Radler von der Unfallstelle.

Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer war zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, trug einen gelben Pullover mit Kapuze und sein schwarzes Pedelec hatte auffallende, breite Reifen. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Hinweise. (pol)