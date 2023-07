Radfahrer bei Unfall nahe Genkingen lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 230 zwischen Genkingen und Gönningen hat ein Rennradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Der 55-Jährige befuhr gegen 16.15 Uhr innerhalb einer Radsportgruppe die Genkinger Steige bergabwärts als er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Sein Fahrrad schleuderte auf die Gegenfahrspur, kollidierte dort mit einem bergauffahrenden Pkw VW Golf und blieb auf der Fahrbahn liegen. Eine hinter dem Verunglückten fahrenden 34-jährige Rennradfahrerin konnte dem liegenden Fahrrad nicht mehr ausweichen und kam ebenfalls zu Fall. Hierbei wurde sie leicht verletzt.

Der 55-Jährige wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Die 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 4.300 Euro. Die L 230 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 17 Uhr voll gesperrt werden. (pol)