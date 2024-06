Radfahrer wird bei Unfall in Tübingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 81-Jährige befuhr laut Polizei kurz vor 12.30 Uhr mit einem Pedelec den landwirtschaftlichen Nutzweg von der Pfrondorfer Seestraße herkommend. Im Anschluss wollte er die Alte Stuttgarter Straße in Richtung Pfrondorfer Weg überqueren.

Hierbei kam es zur Kollision mit einer von links kommenden Mercedes-Benz B-Klasse einer 43 Jahre alten Frau. Der Pkw kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den angrenzenden Grünstreifen und kam auf dem Radweg zum Stehen. Der Senior wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt knapp 10.000 Euro. (pol)