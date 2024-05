Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Ein Radfahrer ist bei einem Sturz am Dienstagnachmittag verletzt worden. Der 69-Jährige befuhr laut Polizei mit einem Herrenrad kurz nach 16.30 Uhr den Fuß- und Radweg beim Schloss Lichtenstein, als er wohl aufgrund einer Bodenwelle alleinbeteiligt zu Fall kam. Dabei wurde der 69-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. (pol)