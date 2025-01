Radfahrer stoßen in Reutlingen zusammen: ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Radler bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Gustav-Schwab-Straße in Reutlingen erlitten. Das berichtet die Polizei. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 21.40 Uhr mit einem Pedelec den gemeinsamen Geh- und Radweg in der Gustav-Schwab-Straße in Richtung Alteburgstraße. Kurz vor der Kreuzung mit der Straße Auf der Bloß kam ihm ein 28-jähriger Radler entgegen. Beide Männer wollten daraufhin offenbar in dieselbe Richtung ausweichen und kollidierten. Der 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 150 Euro. (pol)