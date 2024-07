Radfahrer stürzt in Tübingen und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu schnell unterwegs war ein 20-jähriger Radfahrer, der am Dienstagabend in der Haußerstraße gestürzt ist. Der junge Mann war laut Polizei gegen 19.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der abschüssigen Haußerstraße unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Rad verlor und auf die Gegenfahrbahn rutschte.

Dort prallte er in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Ford Fiesta, dessen 25 Jahre alte Fahrerin noch vergeblich versucht hatte, durch eine Notbremsung eine Kollision zu verhindern. Der Radler, der keinen Helm getragen hatte, wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 4.000 Euro geschätzt. (pol)