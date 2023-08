Radfahrer stürzt in Pliezhausen und zieht sich schwere Verletzungen zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Bei einem Sturz von seinem Fahrrad ist am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, auf dem Radweg Im Greut ein 71-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann kam offenbar zu Fall, als ihm zwei bisher noch unbekannte Radler entgegen kamen. Der genaue Hergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Da der Verunglückte den beiden anderen Radfahrern zunächst signalisiert hatte, dass es ihm gut gehe, waren diese schließlich weitergefahren. Allerdings verschlechterte sich wenig später der Gesundheitszustand des 71-Jährigen so stark, dass er vom alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Hinweise zum Unfallhergang nimmt der Polizeiposten Reutlingen-Nord unter Tel. 07121/96110 Hinweise entgegen. (pol)