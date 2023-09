Radfahrer in Reutlingen bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Reutlinger Innenstadt erlitten, teilte die Polizei mit. Eine 28-Jährige wollte gegen 12.40 Uhr mit einem VW Polo von der Innere Kelterstraße nach rechts in die Albstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, 29 Jahre alten Radler. Ersten Ermittlungen nach war er links gefahren, da der Radfahrer auf den Gehweg wechseln wollte. Der Mann stürzte durch den Zusammenstoß von seinem Pedelec und verletzte sich hierbei. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (pol)