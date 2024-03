Radfahrer in Metzingen von Auto angefahren: Verletzt in Klinik gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag verletzt worden, teilte die Polizei mit. Gegen 15.30 Uhr war der 70-Jährige auf seinem Pedelec auf dem Fuß- und Radweg vom Katzensteig herkommend in Richtung der Straße Bei der Ziegelhütte unterwegs und wollte am Ende des Radwegs auf dieser seine Fahrt in Richtung Reutlinger Straße fortsetzen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Ford, dessen Fahrerin auf ein Grundstück einfahren wollte.

Der Senior wurde in der Folge auf die Motorhaube aufgeladen und danach auf den Boden abgeworfen. Das Pedelec stieß noch gegen ein geparktes Auto. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 70-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 4.500 Euro. (pol)