Räuber bedroht Geschäftsmann vor dem Reutlinger Finanzamt mit Messer

REUTLINGEN. Zu einem versuchten Raubüberfall ist es am Mittwochabend in der Reutlinger Innenstadt gekommen. Ein 35-Jähriger hatte gegen 19.40 Uhr sein Geschäft in der Burgstraße verlassen und sich zu seinem Auto auf dem Parkplatz gegenüber des Finanzamts begeben. Dort trat ihm ein bislang unbekannter Täter gegenüber und forderte ihn unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der 35-Jährige rannte daraufhin weg und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten kurze Zeit später, hatte sich der Räuber in unbekannte Richtung entfernt. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist zirka 40 bis 50 Jahre alt und etwa 170 bis 175 cm groß. Er trug eine Brille und sprach akzentfrei Deutsch. Der Unbekannte hatte eine dunkle Bluejeans, eine schwarze Jacke sowie schwarze Handschuhe an. Weiterhin hatte er eine schwarze Wollmütze und eine OP-Maske auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (pol)