BETZINGEN. Räderdiebe sind laut Polizei in der Nacht zum Freitag in Betzingen am Werk gewesen. In der Zeit von 18 Uhr bis 7.30 Uhr bockten die Unbekannten zwei Fahrzeuge im Hinterhof eines Autohändlers in der Carl-Zeiss-Straße auf Knochensteine auf. Im Anschluss montierten sie alle Räder im Gesamtwert von etwa 1.800 Euro ab und nahmen sie mit. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)