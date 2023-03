Quad-Fahrer bei Verkehrsunfall in Pfullingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Leicht verletzt wurde ein Quad Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 13.35 Uhr, in der Großen Heerstraße ereignet hat. Ein 31-jähriger Fahrer eines Audi A4 fuhr aus einer Grundstücksausfahrt heraus, um in die große Heerstraße in Richtung Unterhausen einzubiegen. Eine 49-jährige Fahrerin eines VW Tiguan, die auf der Großen Heerstraße in Richtung Pfullinger Innenstadt unterwegs war, hielt an, um dem Audi das Einfahren zu ermöglichen.

Der hinter dem VW fahrende 22 Jahre alte Quad-Lenker überholte den Tiguan, wodurch es zur Kollision mit dem einbiegenden Audi-Fahrer kam. Dabei wurde der 22-Jährige über die Motorhaube des Audi auf die Fahrbahn abgeworfen. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Quad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (pol)