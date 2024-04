Poser-/Tuning-Treffen löst in Reutlingen Polizeieinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei Kontrollen, die unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit besonderem Fokus auf Treffen der sogenannten Poser-/Tuning Szene durchgeführt wurden, hat die Polizei rund 30 Verstöße registriert. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen, an denen auch besonders geschulte Polizeibeamtinnen und -beamte teilnahmen, konnten in der Spitze über 400 Fahrzeuge gesichtet werden, die sich zunächst auf einem öffentlichen Parkplatz eines Modemarktes in Bempflingen aufhielten, sich anschließend aber auch auf verschiedenen Parkplätzen in Reutlingen ansammelten.

Bei ihren Kontrollen stellten die Einsatzkräfte an zehn Fahrzeugen technische Veränderungen oder Mängel fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Drei Pkw mussten sofort außer Betrieb gesetzt werden. Bei Geschwindigkeitskontrollen traten elf teils erhebliche Verstöße zutage. Drei Verkehrsteilnehmer müssen deshalb nicht nur mit entsprechenden Bußgeldern, sondern auch mit Fahrverboten rechnen.

Einem Mercedes-Benz AMG Lenker, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 76 km/h bei erlaubten 120 km/h überschritten hatte, droht sogar ein mehrmonatiges Fahrverbot. Gegen zwei weitere Verkehrsteilnehmer, von denen einer unter dem Einfluss von Kokain, der andere unter dem Einfluss von THC stand, wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei wird die Poser-/Tuning Szene weiterhin im Blick behalten und die Kontrollen auch künftig fortsetzen. (pol)