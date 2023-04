Polizisten stoppen aggressiven Mann in Mössingen mit Pfefferspray

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Am Samstagabend, gegen 21.10 Uhr, ist es in der Stralsunder Straße zu einer Ingewahrsamnahme nach vorangegangenem Widerstand gegen die Maßnahmen der eingesetzten Polizeibeamten gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen kam es in einem Wohnhaus zu lautstarken verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern, woraufhin die Polizei zur Intervention hinzugerufen wurde, sagt die Polizei.

Bei Eintreffen der verständigten Beamten wies der spätere Beschuldigte deutliche Stimmungsschwankungen auf und reagierte zunehmend aggressiver. Um eine handgreifliche Auseinandersetzung der Angetroffenen zu vermeiden, musste der 44-jährige Verursacher des Streits aus dem Gebäude geleitet werden, wo sich seine Stimmung auf Grund seiner mutmaßlichen Alkohol- und Drogenbeeinflussung weiter verschlechterte.

Nachdem dem Störer ein Platzverweis erteilt und unmittelbarer Zwang angedroht worden war, attackierte er die Beamten. Dieser Angriff konnte durch die Einsatzkräfte unter anderem mit Pfefferspray abgewehrt werden. Der Beschuldigte musste zu Boden gebracht werden. Bei der nachfolgenden Durchsuchung der Person konnte bei ihm eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden werden. Zur Durchführung des Gewahrsams wurde er zum Polizeirevier Tübingen verbracht. (pol)