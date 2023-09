Polizeiliche Kontrollen im gewerblichen Güter- und Personenverkehr in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren mussten die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen am Donnerstag im Laufe einer Kontrollstelle am Parkplatz Bongertwasen einleiten. Die Verkehrsspezialisten aus Tübingen, Esslingen und Balingen nahmen dabei gemeinsam mit einem Fortbildungslehrgang der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ganz gezielt Fahrzeuge des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs unter die Lupe. Bei 17 von 25 überprüften Fahrzeugen fanden die Einsatzkräfte eine mangelnde oder gar fehlende Ladungssicherung vor. Die Fahrer mussten vor der Weiterfahrt direkt vor Ort für eine entsprechende Nachsicherung sorgen, die in einigen Fällen mehrere Stunden in Anspruch nahm.

Für mehrere Transporte endete die Fahrt für den Tag hingegen gänzlich. Ein Berliner Kleintransporter, der Schrott transportierte und selbst in keinem viel besseren Zustand war, wies derart gravierende technische Mängel auf, dass dem Fahrzeug die Stilllegung droht. Bei einem polnischen Sattelzug dauerten die Nachsicherungen bis zum Freitag. So auch bei einem Sattelzug aus der Türkei.

Dieser hatte im Auflieger ganz oben zerbrechliches Porzellan geladen, weshalb die Spanngurte zur Schonung der fragilen Fracht lediglich leicht angezogen waren. Hier dauerten die aufwändige Umladung und ordnungsgemäße Sicherung der Waren ebenfalls bis zum Folgetag. Im Rahmen der von 9.45 Uhr bis 15 Uhr eingerichteten Kontrollstelle stellten die Beamtinnen und Beamten außerdem mehrere Verstöße gegen Sozialvorschriften, z.B. Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Die Einsatzkräfte behielten überdies mehrere hundert Euro an Sicherheitsleistungen ein. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (pol)