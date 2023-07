Polizeihubschrauber über Tübingen suchte vermisste Seniorin

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Polizeihubschrauber hat am Dienstagabend über dem Stadtgebiet von Tübingen eine knappe Stunde nach einer vermissten 86-jährigen Seniorin gesucht. Die Frau war am Nachmittag in einem Seniorenzentrum in Tübingen vermisst worden. Die Polizei wurde gegen 15 Uhr informiert.

Als die Suche am Boden bis gegen Abend erfolglos geblieben war, stieg der Polizeihubschrauber auf und kreiste bis gegen 21:30 Uhr über der Unistadt. Gegen 21:45 Uhr wurde die 86-Jährige dann gefunden und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (GEA)