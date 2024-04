Polizei zieht im Landkreis Reutlingen elf getunte Autos aus dem Verkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen haben am Samstagabend vor allem im Landkreis Reutlingen wieder verstärkt Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Tuning durchgeführt. Die Spezialisten der Verkehrspolizei wurden hierbei durch zahlreiche Kräfte weiterer Polizeireviere und des Polizeipräsidiums Stuttgart unterstützt, berichtet die Polizei. Insgesamt wurden elf unzulässige technische Veränderungen festgestellt, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In drei Fällen waren die Verstöße so gravierend, dass die Fahrzeuge noch in der Nacht stillgelegt wurden.

Besonders negativ ist in diesem Zusammenhang ein BMW M4 aufgefallen, welcher nicht nur mehrere ordnungswidrige technische und bauliche Veränderungen aufwies, sondern dessen Auspuffanlage fast doppelt so laut war, wie gesetzlich vorgeschrieben.

28 Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen; auf vier der Fahrer kommt nun ein Fahrverbot zu. Unrühmlich hervorgetan haben sich hier zwei Fahrzeugführer, die mit mehr als 70 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit gemessen wurden. Sie erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot. Je zwei Anzeigen wurden aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte und der Handynutzung während der Fahrt gefertigt. Einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sieht der Fahrer eines nicht versicherten PKW entgegen. (pol)