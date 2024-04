Polizei sucht Zeugen zu Unfall in Metzingen: Wer hatte Grün?

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen in der Kreuzung Nürtinger Straße / Noyon-Allee ereignet hat, sucht das Polizeirevier Metzingen.

Ein 56-Jähriger war gegen 6.15 Uhr mit seinem Omnibus von der Eisenbahnstraße herkommend auf der Nürtinger Straße unterwegs. An der Einmündung mit der Noyon-Allee bog er eigenen Angaben zufolge bei Grün nach links in Richtung Nürtinger Straße ab. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, stadteinwärts fahrenden Nissan eines 51-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich ein Fahrgast im Bus nach ersten Erkenntnissen leicht. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Es entstand Schaden in geschätzter Höhe von rund 15.000 Euro.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung zu diesem Zeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (pol)