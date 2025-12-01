Polizei sucht nach vermisster Frau aus Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Nach der 55 Jahre alten Stephanie Hömke aus Mössingen fahndet derzeit die Polizei. Stephanie Hömke wurde von Zeugen zuletzt am Samstag, 22. November, gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts, berichtet die Polizei. An ihrer Wohnanschrift in Mössingen konnte sie bisher nicht mehr angetroffen werden. Da sie auf Medikamente angewiesen ist, kann eine hilflose Lage der Vermissten, die über kein eigenes Auto verfügt, nicht mehr ausgeschlossen werden, weshalb nun auch öffentlich nach ihr gesucht wird.

FOTO: POLIZEI

Stephanie Hömke ist etwa 170 Zentimeter groß und von eher kräftiger Statur. Sie hat graue, krause Haare und dürfte einen Nasenring tragen. Möglicherweise ist sie mit einer grau-neongelben Jacke mit reflektierenden Elementen bekleidet. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 070719721400 bei der Kriminalpolizei Tübingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (pol)