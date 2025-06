Polizei sucht nach drei vermissten Kindern in Tübingen und findet sie

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Samstag nach drei vermissten Kindern im Alter von 10, 11 und 12 Jahren gesucht. Die Kinder waren in Waldhausen gegen 14 Uhr zum Spielen in den Wald gegangen und nicht wie vereinbart zurück nach Hause gekommen. Gegen 22.15 Uhr wurde die Polizei vom Verschwinden der Kinder informiert, was zu einer größeren Suchaktion unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers führte. Schließlich konnten die Ausreißer gegen 00.15 Uhr wohlauf an einem Einkaufszentrum durch Fahndungskräfte angetroffen und den besorgten Eltern zugeführt werden. (pol)