Polizei sucht mutmaßlichen Brandstifter: Brände in der Reutlinger Planie

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach mehreren Bränden am Dienstagabend in einem leerstehenden Gebäude in der Planie. Kurz vor 20.30 Uhr hatte ein Anwohner laut Polizei den Notruf gewählt und einen Brand gemeldet.

Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften anrückte, stellte daraufhin mehrere angebrannte Vorhänge im ersten Obergeschoss des Gebäudes fest, die zu einer Rauchentwicklung geführt hatten. Die teilweise noch glimmenden Vorhänge wurden abgelöscht. Weitere Brandherde oder verdächtige Personen wurden bei einer anschließenden Überprüfung nicht festgestellt.

Schaden von rund 10.000 Euro

Gegen 21.45 Uhr wurde der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein weiterer Brand in dem leerstehenden Gebäude gemeldet. Im Dachgeschoss stießen die Einsatzkräfte auf eine angebrannte Matratze. Die Flammen waren bereits erloschen, jedoch hatte der Brand zu einer starken Rauchentwicklung geführt, die von der Feuerwehr beseitigt werden musste. Der infolge der Brände entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen und bittet unter 07121/942-3333 um sachdienliche Zeugenhinweise. (pol)