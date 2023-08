Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nach einem silbernen Motorroller der Marke Piaggio XT7 mit dem Kennzeichen RT-DC 29 fahndet das Polizeirevier Metzingen. Der Motorroller war verschlossen in einem Hof in der Lessingstraße abgestellt und wurde dort in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, gestohlen. Das berichtet die Polizei. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise. (pol)