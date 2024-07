Polizei nimmt Wohnungslosen in Reutlingen fest und findet Amphetamin

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gegen einen 26-Jährigen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei seit Montagvormittag wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Bei dem Mann, der sich zwischenzeitlich in Haft befindet, fanden und beschlagnahmten die Beamten knapp ein Kilogramm Amphetamin. Das teilen die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidiums Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Der polizeibekannte, wohnsitzlose 26-Jährige wurde am Montagvormittag aufgrund eines bereits in anderer Sache bestehenden Haftbefehls von Fahndungskräften der Kriminalpolizei im Stadtgebiet von Reutlingen festgenommen, wobei die Beamten in der Tasche des Mannes auf das Amphetamin sowie ein Messer stießen. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

In Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Der einschlägig polizeibekannte, 26-jährige Deutsche wurde im Anschluss auf Grundlage des bereits bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Wegen des neuerlichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird von der Staatsanwaltschaft Tübingen ein gesonderter Haftbefehl gegen den Beschuldigten beantragt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft des Amphetamins dauern an. (pol)