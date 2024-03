Polizei nimmt Einbrecher-Duo aus Reutlingen fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei 29 und 37 Jahre alte Männer sind am Dienstagmorgen von Beamten des Polizeireviers Reutlingen festgenommen worden, nachdem sie sich zuvor an einem in der Innenstadt geparkten Pkw zu schaffen gemacht hatten. Die wegen Eigentumsdelikten polizeibekannten Tatverdächtigen befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die beiden Männer gegen 3.50 Uhr den in der Kanzleistraße stehenden Wagen auf noch unbekannte Art und Weise geöffnet und anschließend nach Wertgegenständen durchsucht haben. Einem Zeugen, der auf die Tat aufmerksam geworden war, gelang es, den 37-Jährigen nach kurzer Verfolgung bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen festzuhalten. Die Festnahme des 29-Jährigen gelang den Beamten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gegen fünf Uhr in der Wilhelmstraße.

Einbrüche in Arztpraxis und in Apotheke zur Last gelegt

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge werden dem Duo außerdem zwei Einbrüche in eine Arztpraxis in der Kaiserstraße sowie eine Apotheke am Oskar-Kalbfell-Platz in der Zeit zwischen Donnerstag, 7. März, und Freitag, 8. März, zur Last gelegt. So konnte bei entsprechenden Durchsuchungsmaßnahmen an der Wohnanschrift des 37-Jährigen mutmaßliches Diebesgut aus den beiden Objekten aufgefunden werden. Der 29-Jährige soll zusätzlich für mehrere Einbruchsversuche in der Reutlinger Katharinenstraße am frühen Sonntagmorgen, 10 März, verantwortlich sein. Zwischen sechs Uhr und sieben Uhr soll er erfolglos versucht haben, in eine Apotheke, eine Bäckerei sowie einen Imbiss und ein Restaurant einzubrechen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurden beide Männer am Dienstag, 12. März, beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die beschuldigten Deutschen wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)