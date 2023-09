Polizei-Hubschrauber sucht in Betzingen und Umgebung nach Einbrecher

Ein Polizeihubschrauber hat in der Nacht zum Donnerstag nach einer vermissten Frau in Reutlingen gesucht.

BETZINGEN. Am frühen Montagmorgen hat ein über Betzingen und Umgebung kreisender Polizei-Hubschrauber manch Einwohner aus dem Schlaf gerissen. »Ein Polizei-Hubschrauber war zwischen 5.40 und 6.00 Uhr unterwegs«, bestätigt eine Polizei-Sprecherin auf GEA-Anfrage. »Er wurde zur Fahndung eingesetzt.« Gegen 4.45 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in die Spielhalle Spieledrom in der Eisenbahnstraße an Betzinger Bahnhof gemeldet. »Es wurde eine Person gesehen, wie sie weggerannt ist«, so die Polizei-Sprecherin. Die Fahndung mit »zahlreichen Streifenwagen« im Boden und dem Hubschrauber in der Luft sei bislang jedoch erfolglos verlaufen.

»Aktuell läuft der Einsatz noch«, so die Polizei-Sprecherin. Kollegen seien in der Spielhalle vor Ort, um Spuren zu sichern. »Was gestohlen wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.« (GEA)