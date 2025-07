Polizei fasst mutmaßlichen Fahrraddieb in Gomaringen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Eines mutmaßlichen Fahrraddiebs ist die Polizei am Mittwochabend in Gomaringen habhaft geworden. Der 42-Jährige soll gegen 18.40 Uhr in der Ohmenhäuser Straße versucht haben, das Schloss zweier Räder mit einem Handschleifer zu durchtrennen. Als dies misslang, soll er eines der Fahrräder davongetragen haben, wobei er von einem Zeugen gestellt wurde. Der Tatverdächtige, der das Rad nach derzeitigem Kenntnisstand fallen ließ, konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten im Zuge der Fahndung angetroffen werden. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)