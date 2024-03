Polizei erwischt mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch am Tatort konnten Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festnehmen. Ein Zeuge hatte laut Polizei gegen 6.45 Uhr einen Mann mit Rucksack beobachtet, der sich in der Straße Am Heilbrunnen an einem offenbar nicht richtig verschlossenen Fenster eines Lebensmittelmarktes zu schaffen machte, dieses aufdrückte und in das Geschäft einstieg.

Der Zeuge reagierte genau richtig, sprach den Mann nicht an, sondern alarmierte sofort die Polizei, sodass die eingesetzten Beamten den 54 Jahre alten, polizeibekannten Mann noch im Laden antreffen und vorläufig festnehmen konnten. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (pol)