Polizei ermittelt nach Zusammenstoß zweier Radfahrer in Betzingen

BETZINGEN. Zwei Radfahrer sind am Donnerstagabend in der Straße Im Wasen zusammengestoßen. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 22.10 Uhr die Straße Im Wasen in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Feuerwehrhauses Betzingen kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer.

Der 31-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Radler soll daraufhin weitergefahren sein. Auch der 31-Jährige fuhr zunächst weiter und verständigte später die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Radler geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)