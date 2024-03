Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug »Feuerwehr« zu lesen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kurz vor 8 Uhr wurde am heutigen Montag ein Fahrzeugbrand gemeldet. Im Birnenweg in Laisen ist ein PKW in Feuer geraten. Verletzte gibt es laut Polizeiangaben keine. Die Feuerwehr ist mit einem Löschfahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort (Stand: 8.30 Uhr). (ifi)