Pfullingerin erhält Schockanruf: Schmuck und Münzen übergeben

ILLUSTRATION - Eine Frau hölt ein Festnetz-Telefon in ihrer Hand.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine Frau aus Pfullingen ist im Laufe des Donnerstags von dreisten Kriminellen mit der Betrugsmasche des sogenannten Schockanrufs um Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro gebracht worden. Am Vormittag erhielt die Geschädigte einen Telefonanruf, in dem sich ein Unbekannter als Polizeibeamter ausgab und mitteilte, dass die Tochter der Pfullingerin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Verhinderung der drohenden Untersuchungshaft sei nun die Bezahlung einer hohen Kaution erforderlich.

Die in Sorge um ihr Kind versetzte Frau schenkte dem Glauben und übergab im Laufe des Nachmittags Schmuck und Münzen an ihrer Wohnanschrift an einen Komplizen des Anrufers. Später flog der Betrug auf. Der Abholer ist circa 170 Zentimeter groß und schlank.

Er hat schwarze, mittellange Haare, die er zu einem Scheitel gekämmt hatte. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Jacke. Zeugen, die in diesem Zusammenhang am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr im Bereich der Panoramastraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden.

Die Polizei warnt außerdem: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen. (pol)