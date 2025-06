Pfanne auf eingeschaltetem Herd löst in Tübingen Feuerwehreinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmittag zu einem gemeldeten Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Hirschauer Straße gerufen worden. Zeugen hatten dort gegen 13.15 Uhr aus einer Wohnung dringenden Rauch bemerkt und alarmierten daraufhin die Rettungskräfte.

Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung geöffnet, in der sich eine Pfanne auf dem eingeschalteten Herd befand, wodurch die Wohnung komplett verraucht war. Die Einsatzkräfte beseitigten die Gefahr und sorgten für ausreichende Lüftung. Die Wohnungsinhaber waren nicht zugegen. (pol)