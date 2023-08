Person in Derendingen von Zug erfasst und tödlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DERENDINGEN. Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften kam es am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Tübingen-Derendingen. »Nach unseren aktuellen Erkenntnissen hat sich eine Person vor den einfahrenden Zug begeben, wurde vom Zug erfasst, und dabei tödlich verletzt«, sagt ein Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage. »Wir gehen nicht von einem Fremdverschulden aus.«

Die Strecke ist aktuell (Stand 10.45 Uhr) noch gesperrt. »Es kommt zu Beeinträchtigungen auf der Strecke zwischen Tübingen Hauptbahnhof und Sigmaringen«, schreibt die Bahn auf X (ehemals Twitter). »Es gibt Verspätungen und Teilausfälle.« Die Strecke soll laut Bahn bis etwa 11.30 Uhr gesperrt sein. (GEA)