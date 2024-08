Pedelec-Akku löst Brand in Garage in Reutlingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum Brand in einer Garage sind die Einsatzkräfte am Mittwochabend in die Berggasse ausgerückt. Gegen 19.15 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem es in der Garage zu einer Verpuffung und einem anschließenden Brand gekommen war. Das berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr, die mit 19 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt am Akku eines in der Garage abgestellten Pedelecs brandursächlich gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (pol)