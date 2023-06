Patientin legt in Tübinger Psychiatrie Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nur dem schnellen Einschreiten eines Mitarbeiters von einer Fachklinik in der Calwerstraße ist es zu verdanken, dass es am Samstagvormittag zu keinem größeren Unglück gekommen ist. Gegen 09.20 Uhr hatte eine 26-jährige Patientin in ihrem Zimmer einen Papierblock in Brand gesetzt.

Nachdem der Rauchmelder angeschlagen hatte, betrat der Stationsleiter das Zimmer. Er konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen. Die Flammen hatten bereits auf einen Vorhang übergegriffen. Es kam glücklicherweise zu keinem Personenschaden. Die Feuerwehr befand sich mit 6 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. (pol)